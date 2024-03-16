Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.03.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Ekipler, araçta, fiber optik tank içerisinde 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

        M.O'ya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Malatya'da şehitler için anma programı düzenlendi
        Malatya'da şehitler için anma programı düzenlendi
        Malatya'da devlet desteklerinden yararlanan besici, hayvan sayısını 12'ye k...
        Malatya'da devlet desteklerinden yararlanan besici, hayvan sayısını 12'ye k...
        Pro. Dr. Gülbaş'tan "solunum rehabilitasyonu merkezleri artırılsın" çağrısı
        Pro. Dr. Gülbaş'tan "solunum rehabilitasyonu merkezleri artırılsın" çağrısı
        Malatya'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Malatya'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Malatya'da yakalanan 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Malatya'da yakalanan 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Darendeli öğrenciden Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda derece
        Darendeli öğrenciden Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda derece