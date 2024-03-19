Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya Valiliğini ziyaret etti

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

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