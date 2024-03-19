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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da incelemelerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:15
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da incelemelerde bulundu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da incelemelerde bulundu.

        Bakan Ersoy, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve yerinde yapımına başlanan Valilik binasının inşaatını inceledi.

        Daha sonra depremlerde yıkılan ve yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına başlanan Yeni Cami'ye geçen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

        Kent merkezinde yapımı süren iş yerlerinin ve konutların inşaatını gezen Ersoy, depremlerde hasar görmesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılan Atatürk Evi'ne geçerek buradaki çalışmaları inceledi ve bilgi aldı.

        Ersoy, Saray Mahallesi'nde onarımı süren geleneksel Malatya evlerinde de incelemede bulundu.

        Bakan Ersoy'a Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve diğer ilgililer eşlik etti.

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