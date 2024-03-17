Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölge için bu yılın bütçesinde sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölge için bu yılın bütçesinde sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdıklarını söyledi.

        Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışında, Malatyalıların ramazan ayını tebrik etti.

        Malatya'da olmaktan mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bugün 'AK Parti Belediyeciliği' vizyonumuza yakışır 44 eserin açılışını yapıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Beş gündür bu bölgedeyim ve Malatya'ya uğramadan gitmek olmazdı. Malatya, bölgemizin cazibe merkezi. Her geldiğimde eser ve hizmet görüyoruz. Malatya'nın da plakası 44 herhalde bu sayı rastgele hazırlanmadı. Biten proje sayımız hepsi uyum içerisinde. İnşallah devam edeceğiz."

        Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya'da devlet, millet el ele şehri ayağa kaldırmak için çalışıldığını anlatan Yılmaz, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        - "Şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik"

        Ticaretin yeniden canlanması, sosyal hayatın yeşermesi için gayret sarf ettiklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bize düşen depremin yaralarını sarmak, bu illerimizi eskisinden de daha iyi bir noktaya taşımaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ilk andan itibaren bu gayret içinde olduk ve buna da devam ediyoruz. Geçen sene merkezi idareden deprem bölgemize 930 milyar Türk lirası harcama yaptık. Bu yılın bütçesinde ise sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık. Öncelikle kalıcı konutlar inşa ediyoruz hak sahiplikleri belirlendi, şimdi kalıcı konutlarımızı bitirip hak sahiplerine teslim ediyoruz. Şu ana kadar 46 bin civarında konutu teslim ettik, çok yakın gelecekte Sayın Cumhurbaşkanımız kura çekimiyle daha fazlasını dağıtacak. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonunda inşallah 200 bin civarında konutumuzu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Sadece Malatya ilimizde 17 Şubat'ta 5 bin 140'ı il ve ilçe merkezi, 1041 kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun kurası çekildi, 18 bin konutun inşaatı da şu anda devam ediyor."

        - "Malatya Allah'ın izniyle eskisinden daha iyi hale gelecektir"

        Malatya'da 54 bin haneye 3 milyar liraya yakın kira yardımı yapıldığını belirten Yılmaz, vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara yerleştirileceğini ifade etti.

        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yakın bir gelecekte Cumhurbaşkanımız yine bir kura çekimi gerçekleştirilecek tüm illerimiz için Malatya'mızın da bildiğim kadarıyla 1000 civarında hak sahibi bu hemen önümüzdeki günlerdeki kurayla kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar. Konutlarla yetinmiyoruz, bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan altyapıyı ihya ediyoruz, imar ediyoruz. Yollardan doğal gaz tesislerine, elektrikten eğitim sağlık ünitelerine, ne gerekiyorsa altyapıya ciddi anlamda deprem bölgemizde yatırım yapıyoruz. Bununla da sınırlı değil, bir taraftan konut bir taraftan altyapı diğer taraftan üçüncü bir başlık olarak bu bölgelerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı her türlü projeye destek veriyoruz. Malatya'da da biliyorsunuz organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitelerine, bugün bu açtığımız eserde gördüğünüz gibi iş dünyamızın rahat bir şekilde üretim yapacağı alanlara ciddi destekler veriyoruz, teşvikler veriyoruz. Ekonomik olarak Malatya Allah'ın izniyle eskisinden daha iyi hale gelecektir."

        Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sami Er'in, belediyecilik tecrübesine sahip ve seçimlere hazır olduğunu söyledi.

        Yapılan yatırımlardan emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, Malatya'nın eskisinden daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta dört gol var!
        Maçta dört gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
        MHP'de büyük kurultay
        MHP'de büyük kurultay
        Türkiye'deki Rus vatanşları sandık başına gitti
        Türkiye'deki Rus vatanşları sandık başına gitti
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        Marmara'da beklenen olası deprem için 4 farklı senaryo
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        1 aylık hamile Ceyda, 20 aracın karıştığı kazada öldü!
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Trump: Seçilemezsem ülke kan gölüne döner
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da incelemede bulundu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da incelemede bulundu:
        Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, Malatya'da toprağa veril...
        Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, Malatya'da toprağa veril...
        Bakan Bak: Mahallelerde yeniden halı sahalar yapmaya başlayacağız
        Bakan Bak: Mahallelerde yeniden halı sahalar yapmaya başlayacağız
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Yeni Malatya Stadyumu'nda incelemede bulundu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Yeni Malatya Stadyumu'nda incelemede bulundu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da koordinasyon toplantısına katıldı
        Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi