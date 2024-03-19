Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Bakan Ersoy: Bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz

        KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bütün hasarlarımız telafi edilip, şehirlerimiz eski günlerine dönene kadar, bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy: Bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bütün hasarlarımız telafi edilip, şehirlerimiz eski günlerine dönene kadar, bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

        Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. İlk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden Ersoy, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ersoy daha sonra İkizce bölgesinde yapımı tamamlanan 1700 konutun kura çekim törenine katıldı. Törende konuşan Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde çok büyük bir afetle karşılaşıldığını ancak şehirlerin yeniden ayağa kalkması için anında seferber olunduğunu belirterek, "Devletimiz öncelikli olarak bu depremin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Bütün hasarlarımız telafi edilip, şehirlerimiz eski günlerine dönene kadar, bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz. Öncelik olarak deprem bölgelerimizin hasarlarının telafisi, şehirlerimizin tekrar eski günlerine dönmesi için gerekenlerin yapılması için seferber olacağız, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bugün teslim ettiğimiz konutların dışında yapımı süren konutları da hızlı şekilde tamamlayacağız ve hak sahiplerine eriştireceğiz" dedi. Erdoğan, daha sonra kura çekiminde ismi çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        Malatya'da anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi depremzedelere gıda koli...
        Malatya'da anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi depremzedelere gıda koli...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da incelemelerde bulundu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da incelemelerde bulundu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya Valiliğini ziyaret etti
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya Valiliğini ziyaret etti
        Malatya'da horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira ceza verildi
        Malatya'da horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira ceza verildi
        Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü