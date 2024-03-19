Bakan Ersoy: Bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz

KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bütün hasarlarımız telafi edilip, şehirlerimiz eski günlerine dönene kadar, bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. İlk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden Ersoy, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ersoy daha sonra İkizce bölgesinde yapımı tamamlanan 1700 konutun kura çekim törenine katıldı. Törende konuşan Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde çok büyük bir afetle karşılaşıldığını ancak şehirlerin yeniden ayağa kalkması için anında seferber olunduğunu belirterek, "Devletimiz öncelikli olarak bu depremin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Bütün hasarlarımız telafi edilip, şehirlerimiz eski günlerine dönene kadar, bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz. Öncelik olarak deprem bölgelerimizin hasarlarının telafisi, şehirlerimizin tekrar eski günlerine dönmesi için gerekenlerin yapılması için seferber olacağız, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bugün teslim ettiğimiz konutların dışında yapımı süren konutları da hızlı şekilde tamamlayacağız ve hak sahiplerine eriştireceğiz" dedi. Erdoğan, daha sonra kura çekiminde ismi çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.