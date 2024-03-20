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        Somuncu Baba Derneğinden ramazan yardımı

        Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ramazan yardımları kapsamında Balkanlar ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek yardımı ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:53
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        Somuncu Baba Derneğinden ramazan yardımı
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        Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ramazan yardımları kapsamında Balkanlar ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek yardımı ulaştırıyor.

        Dernekten yapılan açıklamada, bu yılki Ramazan yardımlarının Afrika'nın yanı sıra Balkanlar'da da yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

        Hayırsever vatandaşlara ait yardımların Müslüman ülkeler arasında birlik ve beraberliğe katkı sağladığı belirtilen açıklamada, Ramazan boyunca sıcak yemek ve gıda kolisi desteğinin süreceği ifade edildi.

        Bosna Hersek ve Kosova'nın kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere içerisinde, sıvı yağ, zeytin, peynir, salça, makarna, pirinç, un, tuz, bulgur ve konserveden oluşan gıda kolilerinin teslim edildiği aktarılan açıklamada, bunun yanı sıra 30 gün boyunca toplu iftar yemeği organizasyonlarının da devam ettiği kaydedildi.

        Dernek ayrıca, Tanzanya'da gıda kolisi dağıtımı yaparak, Sudan ve Sierra Leone'de ramazan boyunca gıda yardımlarının devam ettiğini bildirdi.

        Açıklamada ramazan ayı boyunca 5 farklı ülkede gıda yardımlarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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