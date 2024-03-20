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        Malatya'da evde sağlık hizmetleri ekibi 86 yaşındaki kişiyi ziyaret etti

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında 86 yaşındaki Sıdıka Aydoğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:21
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        Malatya'da evde sağlık hizmetleri ekibi 86 yaşındaki kişiyi ziyaret etti
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        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında 86 yaşındaki Sıdıka Aydoğan'ı ziyaret etti.

        Başhekim Yardımcısı Yunus Coşar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sümeyye Aksoy ve Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Meral Çakır, Özalper Mahallesi'nde ikamet eden Aydoğan'a ziyaret gerçekleştirdi.

        Sağlık Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, Sıdıka Aydoğan'a çiçek verdi.

        Nuray Dağaşan, ekip olarak Yaşam Polikliniği hastalarından Sıdıka Aydoğan'ı ziyarete geldiklerini ve Yaşlılar Haftası'nı kutladıklarını belirterek, "Güler yüzünü görerek kendisine bir nebze de olsa moral vermek istedik." dedi.

        Yaşam Polikliniği'nin hizmetlerine işaret eden Dağaşan, "Hastalarımız muayenelerini olabiliyor, hastanemizde fizik tedavi, sosyal çalışma diyetisyenimiz, ilgili yaşam poliklinik hekimiyle birlikte sağlık hizmetlerine daha rahat ve kolay ulaşabiliyor. Yaşlılarımız geçmişten günümüze köprü oluşturan değerlerimiz." diye konuştu.

        Sıdıka Aydoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Daha sonra Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Sıdıka Aydoğan'ın tansiyon ve kan şekeri değerlerine baktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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