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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:45
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, E.G.G, A.K. ve E.G. gözaltına alınırken, üst aramalarında 156 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekiplerce uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 liraya da el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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