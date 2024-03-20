Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Operasyonda, E.G.G, A.K. ve E.G. gözaltına alınırken, üst aramalarında 156 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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