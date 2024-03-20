Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.G.G, A.K. ve E.G. gözaltına alınırken, üst aramalarında 156 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 liraya da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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