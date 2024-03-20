Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        M.A. idaresindeki 44 AET 829 plakalı hafif ticari araç, Tandoğan Mahallesi Buhara Bulvarı Çöşnük Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Porğalı'ya (81) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Suçunu itiraf etti!
        Suçunu itiraf etti!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Malatya'da kaza sonrası yaralı yakınları sürücü ve polise saldırdı; 3 gözal...
        Malatya'da kaza sonrası yaralı yakınları sürücü ve polise saldırdı; 3 gözal...
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Malatya'da, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
        Malatya'da, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
        Malatya'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
        Malatya'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
        Ekmek taşırken bile yorulan kalp hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
        Ekmek taşırken bile yorulan kalp hastası ameliyatla sağlığına kavuştu