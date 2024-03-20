Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 74 yaşındaki kişi ağır yaralandı.
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 74 yaşındaki kişi ağır yaralandı.
M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Tandoğan Mahallesi Buhara Bulvarı Çöşnük Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan E.H'ye (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.