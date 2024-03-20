Malatya'da kaza sonrası yaralı yakınları sürücü ve polise saldırdı; 3 gözaltı

MALATYA'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan kişinin yakınları sürücü ve olaya müdahale eden polislere saldırırken, ekiplerin havaya uyarı ateşi açtı, sürücü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 44 AET 829 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen E.H.'ye (74) çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen E.H.'nin yakınları, sürücüye saldırdı. Araca zarar verip, sürücüyü tartaklayan grup, ihbarla bölgeye gelen ve olaya müdahale eden polislere de saldırdı. Telsiz anonsu ile yardım çağrısı üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler havaya uyarı ateşi açarak, kalabalığın dağılmasını sağladı. Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında polis, sürücü ve polislere saldıran 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan kazada yaralanan E.H. ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.