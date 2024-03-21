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        Malatya'da kadınlar halı dokuyarak "hayata dokunuyor"

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da kadınlar halı dokuyarak üretime katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:45
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        Malatya'da kadınlar halı dokuyarak "hayata dokunuyor"
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da kadınlar halı dokuyarak üretime katkı sunuyor.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi ve Hayata Destek İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle "Dokuyarak Hayata Dokun" projesi başlatıldı.

        Malatya Halk Eğitim Merkezi onaylı halıcılık kursuna katılan 15 kadın, hafta içi her gün Malatya kerpiç evlerde bulunan atölyede ilmek ilmek halı dokuyor.

        Kurs eğitmeni Fatma Kılınç, AA muhabirine, projeye destek olan herkese teşekkür ederek, "Deprem sonrası kadınlarımız için projeyi sundum. Projemiz uygun görüldükten sonra eğitimlerimize 22 Şubat’ta başladık. Hafta içi her gün sabah ve öğlen arasında 15 kursiyerimize eğitimler veriyoruz. Projemizde ilmek ilmek emek var." dedi.

        Kursiyerlerinden Emine Salça ise 4 yıldır Malatya'da bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

        "Malatya'nın bana kattığı güzelliklerden en yararlı olanı halı diyebilirim. Deprem bölgesinde olmanın farklılığı ve inceliği var. Burada yaşayan 7'den 70'e herkes farklı duygularla hayata tutunmaya çalışıyor. Bu kursların bizlere vermiş olduğu birliktelikler ve güzellikler kültürümüzün devamı ve geleneksel olmasından dolayı da halı ayrı bir farklılık ve güzellik sunuyor. Tüketmek için değil üretmek için halı kursundayız. Her şeyin kadınlarımız için çok güzel olmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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