Malatya'da yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Düzenlenen operasyonla hırsızlık zanlıları T.A. ile V.U. yakalandı, çalınan malzemeler de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesindeki işyerinde 17 Mart'ta meydana gelen medikal malzemelerin çalınmasıyla ilgili Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

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