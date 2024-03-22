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        Malatya'da yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Malatya'da bir iş yerinden medikal malzeme çalan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:53
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        Malatya'da yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Malatya'da bir iş yerinden medikal malzeme çalan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesindeki işyerinde 17 Mart'ta meydana gelen medikal malzemelerin çalınmasıyla ilgili Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonla hırsızlık zanlıları T.A. ile V.U. yakalandı, çalınan malzemeler de ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Medikal malzemeler ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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