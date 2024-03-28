Malatya'da trende 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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