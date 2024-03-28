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        Malatya'da trende 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da, 18 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:10
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        Malatya'da trende 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da, 18 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Dedektör köpek yardımıyla trende arama yapan ekipler, 3 yolcunun bagajlarında 18 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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