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        Malatya'da oy kullanma işlemi başladı

        MALATYA'da, seçmenler oylarını kullanmaya başladı .

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 08:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:45
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        Malatya'da oy kullanma işlemi başladı
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        MALATYA'da, seçmenler oylarını kullanmaya başladı .

        Malatya'da saat 07.00'den itibaren vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı. Kent genelinde 542 bin 177 seçmen 779 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00' a kadar oylarını kullanacak. Seçimlerin güvenli ortamda yapılması için kentte 2 bin 781 polis ve 2 bin 59 jandarma personeli görev alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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