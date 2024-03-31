Malatya'da oy kullanma işlemi başladı
MALATYA'da, seçmenler oylarını kullanmaya başladı .
MALATYA'da, seçmenler oylarını kullanmaya başladı .
Malatya'da saat 07.00'den itibaren vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı. Kent genelinde 542 bin 177 seçmen 779 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00' a kadar oylarını kullanacak. Seçimlerin güvenli ortamda yapılması için kentte 2 bin 781 polis ve 2 bin 59 jandarma personeli görev alıyor.
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