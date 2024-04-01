Malatya'da AK Parti'li Er başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 5 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi MHP kazandı

MALATYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Sami Er, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 7, CHP 5 ve MHP 1 belediye başkanlığını kazandı.

Malatya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Sami Er, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde AK Parti'li Bayrak Taşkın, Yeşilyurt ilçesinde AK Parti'li İlhan Geçit, Akçadağ ilçesinde AK Parti'li Hasan Ulutaş, Darende ilçesinde AK Parti'li Alican Bozkurt, Doğanyol ilçesinde AK Parti'li Hakan Bay, Kale ilçesinde AK Parti'li İhsan Özbay, Pütürge ilçesinde AK Parti'li Mikail Sülük, Arapgir ilçesinde CHP'li Haluk Cömertoğlu, Arguvan ilçesinde CHP'li Ersoy Eren, Doğanşehir ilçesinde CHP'li Mehmet Bayram, Hekimhan ilçesinde CHP'li Mehmet Şerif Yıldırım, Yazıhan ilçesinde CHP'li Abdulvahap Göçer ve Kuluncak ilçesinde MHP'li Erhan Cengiz seçimin galibi oldu.