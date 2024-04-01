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        Malatya'da AK Parti'li Er başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 5 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi MHP kazandı

        MALATYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Sami Er, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:35
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        Malatya'da AK Parti'li Er başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 5 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi MHP kazandı
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        MALATYA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Sami Er, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 7, CHP 5 ve MHP 1 belediye başkanlığını kazandı.

        Malatya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Sami Er, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde AK Parti'li Bayrak Taşkın, Yeşilyurt ilçesinde AK Parti'li İlhan Geçit, Akçadağ ilçesinde AK Parti'li Hasan Ulutaş, Darende ilçesinde AK Parti'li Alican Bozkurt, Doğanyol ilçesinde AK Parti'li Hakan Bay, Kale ilçesinde AK Parti'li İhsan Özbay, Pütürge ilçesinde AK Parti'li Mikail Sülük, Arapgir ilçesinde CHP'li Haluk Cömertoğlu, Arguvan ilçesinde CHP'li Ersoy Eren, Doğanşehir ilçesinde CHP'li Mehmet Bayram, Hekimhan ilçesinde CHP'li Mehmet Şerif Yıldırım, Yazıhan ilçesinde CHP'li Abdulvahap Göçer ve Kuluncak ilçesinde MHP'li Erhan Cengiz seçimin galibi oldu.

        SAMİ ER KİMDİR?

        Sami Er, 1963 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Sami Er, yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. Çeşitli kuruluşlarda kontrol mühendisliği ve bazı belediyelerde başkan yardımcılığı yapan Sami Er, 2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2014-2019 yılları arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yapan Sami Er, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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