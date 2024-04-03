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        Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:05
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        Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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