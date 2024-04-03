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        Malatya'da istinat duvarına çarpıp okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı

        Malatya'da istinat duvarına çarptıktan sonra 3 metre aşağıdaki okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 20:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:37
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        Malatya'da istinat duvarına çarpıp okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı
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        Malatya'da istinat duvarına çarptıktan sonra 3 metre aşağıdaki okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı.

        Yavuz Selim Mahallesi'nde S.K. (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyurt Anadolu Lisesinin istinat duvarına çarpıp okulun 3 metre aşağıdaki bahçesine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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