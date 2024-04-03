Malatya'da istinat duvarına çarpıp okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı
Malatya'da istinat duvarına çarptıktan sonra 3 metre aşağıdaki okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı.
Malatya'da istinat duvarına çarptıktan sonra 3 metre aşağıdaki okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde S.K. (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyurt Anadolu Lisesinin istinat duvarına çarpıp okulun 3 metre aşağıdaki bahçesine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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