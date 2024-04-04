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        Kale'nin ilk kadın muhtarı kurayla belirlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:42
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        Kale'nin ilk kadın muhtarı kurayla belirlendi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar oldu.

        6 bin 492 nüfuslu ilçede tek kadın aday olan ev hanımı Hediye Ceylan, 93 seçmeni bulunan Sarıot Mahallesi'nde bir erkek adayla yarıştı.

        Yapılan seçimde eşit 39'ar oy alan ve kura çekimi sonucunda ipi göğüsleyerek muhtar olan Hediye Ceylan, 52 yaşında ve 1 çocuk annesi.

        Ceylan, AA muhabirine, mahallesine güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktığını belirterek, "Mahallemizin tüm sorunlarının üstesinden Kaymakamlık, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak geleceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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