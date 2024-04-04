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        Malatya'da dijital fotoğrafçılık kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

        Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Malatya Kent Konseyi'nin açtığı dijital fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamlayan 21 kursiyere katılım sertifikası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:38
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        Malatya'da dijital fotoğrafçılık kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi
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        Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Malatya Kent Konseyi'nin açtığı dijital fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamlayan 21 kursiyere katılım sertifikası verildi.

        Malatya Kent Konseyi'nde düzenlenen iftar programından sonra kursu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

        Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, burada yaptığı konuşmada ilk fotoğraf makinesini aldıktan sonra deneme yanılma yöntemiyle fotoğraf çektiğini anlattı.

        Şimdi ise fotoğrafçılık eğitimlerinde diyafram ve ışık gibi konuların uygulamalı anlatıldığını kaydeden Artan, "Çok güzel işler yapıyorsunuz. İletişim fakültesinde okuyan öğrenci arkadaşlarımız içinde pekiştirme konusunda yararlı olacak. Önceki dönem eğitim alan arkadaşların da buralara gelmesi ve fotoğrafçılığı sürdürmeleri beni ziyadesiyle memnun etti. Eskiden öğrenciye talebe denirdi. Talepte özne sizsiniz, talip olacaksınız talip olunca fotoğrafçılığı hem meslek olarak, hem hayatta hem de sanat olarak da icra edersiniz." ifadelerini kullandı.

        Dijital fotoğrafçılık kursunun kendileri için verimli ve güzel geçtiğini ifade eden kursiyerler ise Malatya Kent Konseyine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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