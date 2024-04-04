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        Kale Kaymakamı Aksoy'a Polis Haftası ziyareti

        Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla Kale İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Seçkin Kılıçaslan ve beraberindeki polisler Kaymakam Mustafa Aksoy'u makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:54
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        Kale Kaymakamı Aksoy'a Polis Haftası ziyareti
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        Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla Kale İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Seçkin Kılıçaslan ve beraberindeki polisler Kaymakam Mustafa Aksoy'u makamında ziyaret etti.

        Kaymakam Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Aksoy, "Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümünde şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, emniyet teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlar, tüm polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Kaymakam Aksoy, ayrıca görevinde başarı gösteren polisleri belgeyle ödüllendirdi.

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