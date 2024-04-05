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        Otobüste 8 kilo uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

        MALATYA'da, polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde valizinde 8 kilo skunk ele geçirilen N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:45
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        Otobüste 8 kilo uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
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        MALATYA'da, polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde valizinde 8 kilo skunk ele geçirilen N.B. adlı yolcu, gözaltına alınıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale ilçesindeki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste arama yapılan valizde 8 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, valizin sahibi olan N.B. isimli yolcuyu gözaltına aldı. N.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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