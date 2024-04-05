Otobüste 8 kilo uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale ilçesindeki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste arama yapılan valizde 8 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, valizin sahibi olan N.B. isimli yolcuyu gözaltına aldı. N.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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