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        Malatya ve Kilis'te ramazanın son cuma namazı kılındı

        Malatya ve Kilis'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:03
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        Malatya ve Kilis'te ramazanın son cuma namazı kılındı
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        Malatya ve Kilis'teki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

        "On bir ayın sultanı" ramazanın son cuma namazında Malatya'daki camileri dolduran cemaat, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere dua etti.

        Sümer Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, cami avlusunda ve çevresinde saf tutarak namaz kıldı.

        - Kilis

        Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programda namaz öncesi emekli müftü Yahya Polat, Kadir Gecesi'nin önemi anlattı.

        Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda kıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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