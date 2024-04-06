Malatya'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

Bir odada sağ elinden yaralı bulunan şüpheli M.M. ise polise saldırmaya kalktı.

112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Başharık Mahallesinde, Mahmut Nedim Mutlu ile oğlu M.M. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.