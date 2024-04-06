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        Malatya'da yemek pişirilen konteynerde tüp patladı

        Malatya'da bir derneğin yemek pişirdiği konteynerde tüp patladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 00:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:32
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        Malatya'da yemek pişirilen konteynerde tüp patladı
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        Malatya'da bir derneğin yemek pişirdiği konteynerde tüp patladı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde, bir yardım derneğinin yemek pişirdiği konteynerde henüz öğrenilemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

        Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamada herhangi bir can kaybı olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi, çevrede park halinde bulunan bazı araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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