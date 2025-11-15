Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da belediye otobüsüne ateş edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Malatya'da bir belediye otobüsüne tabancayla ateş edilmesi aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:16 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:16
        
        Malatya'da bir belediye otobüsüne tabancayla ateş edilmesi aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K, Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı.

        Tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti.

        Olay anı otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otobüs şoförünün camdan diğer sürücüyle tartışması ve ardından araca silahla ateş edilmesi, yolcuların bağırmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

