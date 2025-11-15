Malatya'da belediye otobüsüne ateş edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Malatya'da bir belediye otobüsüne tabancayla ateş edilmesi aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K, Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı.

Tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti.

Olay anı otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otobüs şoförünün camdan diğer sürücüyle tartışması ve ardından araca silahla ateş edilmesi, yolcuların bağırmaları yer alıyor.