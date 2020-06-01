YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu’na katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu’na katıldı

İHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu'nun toplantısına katıldı. Başkan Prof. Dr. Saraç'ın, MTÜ'nün uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleşen katılımında üniversitenin çalışmaları sunuldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu’na katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu’nun toplantısına katıldı. Başkan Prof. Dr. Saraç’ın, MTÜ’nün uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleşen katılımında üniversitenin çalışmaları sunuldu.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi senatosu 17. Dönem toplantısını üniversitenin Arslantepe Salonu’nda Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, toplantıya üniversiteni kendi yazım programı olan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜUZEM) sistemi üzerinden katıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Yeni Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir yükseköğretim kurumlarımıza ziyaretler gerçekleştiremiyor olsak da üniversite yöneticilerimiz ve akademisyenlerimiz ile dijital ortamlarda sıkça birlikte olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin değerli senato üyeleri ve hocaları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldik. Yükseköğretimde dijitalleşme projemiz ve salgın sürecinde uzaktan öğretimi ele alarak hocalarımızla sohbet etme imkanı bulduğumuz yararlı bir görüşme oldu. Üniversitemizin rektörünü, diğer yöneticilerini, hocalarını ve idari personelini gayretlerinden dolayı tebrik ederim.” ifadelerini kaydetti.
Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a hem senato toplantısına katılımından, hem de Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasına ve kuruluş sürecindeki destek ve katkıları için teşekkürlerini sundu.
Senato toplantının Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kendi kurumsal yazılım programı olan uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirildiğini vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Covid19 salgın sürecinde Yükseköğretim Kurulu’muzun hızlı, uygulanabilir bir süreci oluşturması sonucunda hayata geçirdiğimiz kurumsal sistemimiz ile kesintisiz ve hiçbir öğrencimizi mağdur etmeden eğitim ve akademik çalışmalarınızı sürdürdük. Bu süreçte Yükseköğretim Kurulu, hem eğitimlerin yürütülmesinde üniversitelerimize öncülük etmiş, hem de zamanında aldığı kararlarla toplumun moral değerlerini korunmasına katkılar sunmuştur. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’ın öncülüğünüz de hayata geçirilen ‘Yeni YÖK’ yükseköğretimi toplum içinde tartışılan bir noktadan, takdir edilen bir noktaya taşımıştır. Yeni YÖK vizyonu ile birlikte üniversitelerimiz artık dört duvar arasında değil, toplumun içinde bilimi üretime ve hizmete dönüştürebilen bir seviyeye gelmiştir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu olarak YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve şahsında tüm ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.
Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar ve başlatmış olduğu uygulamaların Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası sıralamalarda yer alması için çok önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi ’de uluslararası bilgi ve uzmanlık kaynağı olma hedefindedir. COVID19 sonrasında uluslararası yükseköğretim de de büyük değişiklikler yaşanacak. Bazı ülkelerde yükseköğretim pazarında payını kaybetme ile yüzleşecek, ancak YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibinin katkısı ve öncülüğünde Türkiye’deki üniversiteler uluslararası üniversite eğitimi verme potansiyelini yükseltecektir. Çünkü dünyaya örnek bir şekilde Covid19 sürecini yürüten ülkemiz de, diğer kurumlar gibi Yükseköğretim Kurulumuz da Covid19 sürecini istikrarlı bir şekilde yürütüyor “ ifadelerini kaydetti.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sistemini kendi kurumsal yazılımı ile hayata geçirdiğini ve bu programı hiçbir ücret almadan talep eden tüm üniversiteler ile de YÖK aracılığı ile paylaşabileceklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi sadece Covid19 sürecinde değil, daha öncesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini kurarak faaliyete geçirmiştir. Üniversitemizin ilk protokolünü Sağlık Bakanlığı ile uzaktan eğitim kapsamında 24 Ocak 2019 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi verilmesi konusunda imzalanmıştır. Covid19 salgını ülkemizde etkisini Mart 2020’den itibaren göstermeye başladığında Malatya Turgut Özal Üniversitesi, krize hazırlıksız yakalanmamış ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’ın öncülüğünüzde başlatılan çalışmalar ile tüm akademik birimlerimiz uzaktan eğitim sistemine sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde alınmıştır. Kurumsal yazılımımız olan ve hiçbir ücret ödenmeyen uzaktan eğitim programımızı isteyen tüm üniversitelere YÖK aracılığı ile ücretsiz olarak verebiliriz” şeklinde konuştu.
Toplantını açılışı sonrasında rektör Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, üniversiteni kuruluş, kurumsal ve akademik çalışmaları hakkında sunum da bulundu.
Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’a Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi üzerinden üretimi yapılan kayısı çekirdeği ekstresi, kayısı çekirdeği kahvesi, kayısı çekirdeği yağı ürünleri hakkında bilgi aktarımı yapılırken, Covid19 süreci sonrasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden geliştirilen dezenfektan ürünü hakkında da bilgi sunumu yapıldı.
Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim konusundaki çalışmalar, projeler ve hedefler konusunda MTÜ Senatosu üyeleriyle sohbet etti.
Toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’a Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlana tablo ile kayısıyı günün anısına takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ...
Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmedi
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmedi
Bir ayda 5 milyon TL’lik ceza kesildi
YEREL HABERLER Bir ayda 5 milyon TL’lik ceza kesildi
Mersedes Kadir'in hayatı kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Mersedes Kadir'in hayatı kitaplaştırıldı
Normalleşme başladı, 2 ton tatlı dağıttı Malatyalı esnaf bugünü bayram olarak gördü, bedava kadayıf dağıttı
YEREL HABERLER Normalleşme başladı, 2 ton tatlı dağıttı Malatyalı ...
Kaçak avlananlara 73 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak avlananlara 73 bin 500 TL ceza
İtfaiye Dairesi’nin bazı birimler yeni merkeze taşındı
YEREL HABERLER İtfaiye Dairesi’nin bazı birimler yeni merkeze ...
Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik ...
Şehit yakınları ve gazilerden idam yasası çağrısı
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden idam yasası çağrısı
ELISA testi ile hem koronavirus hem de antikorları daha çabuk tespit edilebilecek İnönü Üniversitesi’nde geliştirilen yöntem ile kısa sürede çok sayıda kişi test edilebilecek Yerli tanı kiti ile virüsün sürüntüdeki varlığı da ortaya çıkarılabiliyor
YEREL HABERLER ELISA testi ile hem koronavirus hem de antikorları ...
Malatya Onkoloji Hastanesinin yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Malatya Onkoloji Hastanesinin yapımı tamamlandı
Yeni Malatyaspor çalışmalara yeniden başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor çalışmalara yeniden başladı
Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Koku filmi Malatya’da çekilecek
YEREL HABERLER Koku filmi Malatya’da çekilecek
Bakan Kurum, Malatya'da yapımı süren projeleri inceledi Depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda teslim edilecek
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Malatya'da yapımı süren projeleri ...
Lezzet vadisi projesi geçmiş ile geleceği birbirine bağlayacak
YEREL HABERLER Lezzet vadisi projesi geçmiş ile geleceği birbirine ...
Ali Ravcı: "Hiç birşeyi bahane edip mazeret ürettiğimiz yok"
YEREL HABERLER Ali Ravcı: "Hiç birşeyi bahane edip mazeret ...
Özel okullarda 61 iş günü yemek ücreti iade edilecek
YEREL HABERLER Özel okullarda 61 iş günü yemek ücreti iade edilecek
Bakan Kurum: Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Hedefimiz her yıl 300 bin konutu ...
Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Bakan Kurum, Malatya'da deprem konutlarını inceledi Kurum: "Hedef 5 yılda 1,5 milyon konutun geri dönüşümünü sağlamak"
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Malatya'da deprem konutlarını ...
Malatya yeni itfaiye merkezi açılışa hazır
YEREL HABERLER Malatya yeni itfaiye merkezi açılışa hazır

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X