Malatya’da bir mahalleye korona karantinası

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahallede Covid19 salgını nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla ilçeye bağlı Dumlu Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle 23 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 14 gün süre ile karantina kararı alındığı bildirildi. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalle giriş çıkışında önlem alırken, vatandaşların acil ihtiyaçlarının ise vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.