Pütürge’de Covid-19 denetimi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde de yeni tip korona virüs (Covid19) salgını önlemleri için geniş çaplı denetim yapıldı.

Pütürge’nin yeni Kaymakamı Barbaros Akbulak, beraberinde, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Said Bal, Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Hasan Yılmaz, ve zabıta ekipleri ile birlikte Covid19 denetimine katıldı.

Alışveriş merkezi, pazar yeri, lokanta, kaferestoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber, kuaför, güzellik merkezi, internet kafe ve elektronik oyun yeri, park, piknik alanı ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetlendi.

Vatandaşlara tedbirlerle ilgili güncel bilgiler verilerek, sosyal mesafe, hijyen, maske konusunda uyarılar yapıldı.

Kaymakam Barbaros Akbulak, Covid19 denetimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “ Yapılan uyarılarda, bu salgından kısa zamanda kurtulmayı istiyorsak hep birlikte tedbirlere uyacağız ‘sağlık için hepimiz için’ mantığıyla hareket edeceğiz" dedi.

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