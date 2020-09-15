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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi

İHA

Süper Lig'in ilk maçında İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, gözünü ikinci haftada evinde oynayacağı Göztepe maçına çevirdi.

Yeni Malatyaspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi

Süper Lig'in ilk maçında İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, gözünü ikinci haftada evinde oynayacağı Göztepe maçına çevirdi.
Süper Lig'e İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük maçıyla başlayan ve rakibine 30 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, diğer taraftan da sakat oyuncuların çalışmalara başlamasının sevincini yaşıyor. Sarıkırmızılılarda Hadebe ve Lukoki iyileşerek takımla çalışmalara başladı.
Yeni Malatyaspor'da büyük beklentilerle transfer edilen ancak henüz ilk maçına çıkmadan antrenmanda şansız bir sakatlık geçiren Tetteh'in ise Göztepe maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.
Sezonun ilk maçında İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e mağlup olarak taraftarını üzen Malatya ekibi gözünü Göztepe maçına çevirdi. Malatya temsilcisinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.
Transferde görüşme halinde olduğu Da Costa ile sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcuyu bu hafta oynayacağı maça yetiştirmek istediği öğrenildi.
Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan sarıkırmızılılar hazırlıklarına günde tek antrenman yaparak devam ediyor.

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