Malatya sevdası okuyucuyla buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından basımı gerçekleştirilen, Malatyalı Yazar Atilla Kantarcı’nın 3. kitabı ‘Sevdam Malatya’ okurlarla buluştu.

Tanıtımı Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapılan imza törenine Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ve kitapseverler katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya anılarının kültürel bir eser haline dönüşmesi, Malatya’nın değerleri tarafından kent hafızasının gelecek kuşaklara yazılı olarak aktarılabilmesi için yaptığı çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 3. kitabının basımı gerçekleştirilen Yazar Atilla Kantarcı ‘Sevdam Malatya’ adlı kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde tanıtım organizasyonu gerçekleştirilen ‘Sevdam Malatya’ isimli yeni kitabın tanıtımına Yazar Atilla Kantarcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ve okuyucular katıldı.

‘Sevdam Malatya’ kitabının tanıtım organizasyonunda açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, “Malatya’mızda büyük oranda bir göç olduğunu biliyoruz. Nitelikli göç nedeniyle Malatya’nın gelenekleri, görenekleri, ananeleri unutulmaya yüz tutmuş gibi o yöne doğru gidiyor. Atilla Bey’in Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın basımını yaptığı ‘Sevdam Malatya’ kitabı üçüncü kitabı oldu. Geleneklerimizin, kültürlerimizin unutulmaya yüz tutmaması için gerçekten büyük bir çaba gösterildi. Atilla Kantarcı’ya teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Kitabın basımını gerçekleştiren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kitabın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Malatya kültürünün erozyona uğradığını düşünerek, Malatya kültürünü yeni kuşaklara anlatabilmek, yaşanmışlıkları, Malatya ile ilgili anıları, devam ettirebilmek adına bu kitap serisine başladığını vurgulayan Atilla Kantarcı ise kitabın bir seri haline dönüşeceğini ilk başlarda tahmin etmediğini belirtti. Kantarcı, “Önceki kitaplarımın ve yeni kitabımın basımı için olur veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. 4 sene önce böyle bir yolculuğa çıktık. Bunun temelinde yatan bazı sebepler vardı. Şu anda ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi kültür emperyalizmi olarak görüyorum. Emperyalist ülkelerin en kolay uyguladığı şey kültür

emperyalizmidir. Üstelik bu emperyalizmin ürünlerini para vererek alırız. Öyle zararlı işler farkında olmadan ülkemize veriliyor ki bunların hiç farkında olmadan azar azar kabul ediyoruz, alıyoruz ve hayatımıza sıradan bir şey gibi giriyor. Bu argümanla yola çıktım. Malatya kültürünün erozyona uğradığını düşünerek, kendi kültürümüzü yeni kuşaklara anlatabilmek, yaşanmışlıklarımızı, Malatya ile ilgili anılarımızı, kendi kültürümüzü devam ettirebilmek adına bu kitap serisine başladım. Tabi böyle bir seri olacağını düşünmemiştim. Ben bir tane diye düşünmüştüm ki bunda bastıralım mı bastırmayalım mı diye çok düşündük. Buna şahit olan arkadaşlarımız da var. Arkasından ikinci kitap geldi. O kadar ilgi gördü ki mutlu oldum. Özellikle Malatya dışındaki hemşerilerimiz çok büyük ilgi gösterdiler. İkincisini yazmak durumunda kaldım. Herhalde bitmiştir diye düşündüm oda bitmedi üçüncü kitabı yazdık. Allah ömür verdikçe, belediyemizde bana bu konuda destek verdikçe devam etmeye çalışacağım. Tekrar yeni kitabımızın yayınlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya’ya hizmet etmiş gönül adamlarının yer aldığı bir eseri de hazırladığını ifade eden Kantarcı, “ Malatya’ya gönül vermiş kişilerle ilgili kitap çalışmamın da sonuna geldim. Çok güzel bir eser oldu bence. Eser diyorum bu çalışmamıza çünkü bizden sonraki nesillerin faydalanabileceği bir eser oldu. Şu anda 113 kişi oldu. Başlarken 100 kişiyi düşünüyordum. Bu eserin içerisinde siyasetçilerimiz olmayacak. Malatya’ya hizmet etmiş gönül adamlarının yer aldığı bir eser olacak. 100 kişiyi bulur muyum diye düşünürken 113 kişiye ulaştık şu anda. İnşallah ölmeden bu kitabı da bastırırsam Malatya ile ilgili görevimi tam layıkıyla yapmış olurum diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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