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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sadıkoğlu sebze meyve komisyoncularının sorunlarını dinledi

İHA

Başkan Sadıkoğlu sebze meyve komisyoncularının sorunlarını dinledi

Malatya SebzeMeyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Sebze ve Meyve Hali esnafını da tek tek gezerek sektörün sorunlarını dinledi.
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya SebzeMeyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay’ı ziyaret etti.
Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Cumali Karahan, Ömer Dinç ile TSO Meclis Üyeleri Erol Ergül, Sıddık Özdemir ve Selami Özen de yer aldı.
Ziyaret sırasında Malatya Sebze ve Meyve Hali esnafını tek tek gezen Başkan Sadıkoğlu, işlerinde kolaylık ve bereket dileyerek sektörün sorunlarını dinledi, talepleri not aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürü Halil Fırat’ı da ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, esnafların sorunları arasında bulunan ilgili konuları Fırat’a iletti.

“Hal esnafımızı önemsiyoruz”
Hal komisyoncularını önemsediklerini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Hal emekçilerinin şehrimize ciddi katkısı var. Hal komisyoncularımızı önemsiyoruz, önemsememiz gerektiğini de düşünüyoruz. Bugün insanların evine sebze meyve giriyorsa, burada yıllardan bu yana emek veren arkadaşlarımız var. Tarladan ürünü bulan, ürünün Malatya’ya gelişinde lojistiğini emeğini çeken komisyoncularımızın gayreti var. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde kar etme düşüncesini bir kenara bırakarak vatandaşa sağlıklı sebze meyve sunma gayretinde olan hal esnafımızın da bir takım sıkıntıları var. Bu sıkıntıları dinledik, taleplerini not aldık. Yerel sıkıntıları ilimiz çerçevesinde, genel sıkıntıları da çatı kuruluşumuz olan TOBB nezdince çözme gayreti içerisinde olacağız. Çok yakın zamanda Malatya SebzeMeyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği’nin de kongresi oldu. Yeniden başkanlığa seçilen Celal Akbay kardeşimize de yeni dönemde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sorunlarımızı rapor halinde sunacağız”
Sebze ve meyve komisyoncularının sorunlarını ve taleplerini dosya haline getireceklerini ifade eden MTSO Meclis Üyesi Sıddık Özdemir, “Hal binamızın ve komisyoncularımızın yaşadığı sorunları rapor halinde hazırlayarak sayın başkanımıza sunacağız. Başkanımızın da bu konuda elini taşın altına koyacağından eminiz. Bizleri ziyarete geldiği içinde tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Oğuzhan başkanımızın desteği her zaman bizimle”
Başkan Sadıkoğlu’na, hal esnafına yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Malatya SebzeMeyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay, “Sayın başkanımızın halimize yapmış olduğu ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde esnaf arkadaşlarımızın ziyaretine gelip, zaman ayıran ve sıkıntıları dinleyen başkanımızın sıkıntılarımızın çözümü noktasında bizlere katkı sunacağını biliyoruz. Her zaman desteğini yanımızda hissediyoruz başkanımızın” diye konuştu.

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