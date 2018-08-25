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Maliye'den 2 milyon 821 bin 619 kişiye bilgilendirme mektubu

Maliye, 27 Ağustos tarihinde sona erecek olan vergi barışı için 2 milyon 821 bin 619 adet bilgilendirme mektubu gönderdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporuna göre, 7143 sayılı yasadan mükelleflerin yararlanması için 100 bin genel rehber basıldı. Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması için 785 bin, eczanelerin kayıtlarını düzeltmeleri için de 40 bin broşür hazırlandı.

25.08.2018 - 10:25 | Güncelleme:

31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harçları yeniden yapılandıran 7143 sayılı yasaya başvurmak için 27 Ağustos son gün. Yasa çıktığında başvuru için son başvuru tarihi temmuz sonuydu. Bu süre uzatıldı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, yeniden yapılandırma kapsamında; askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen para cezası borçları bulunanlar da yararlanabiliyor.

Vadesi 18 Mayıs’tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da bulunuyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

Vatandaşlar, borçlarını peşin ödemeleri halinde çeşitli avantajlardan yararlanacak. Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit süresi olan 1 Ekim’e kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacak. İdari para cezalarının da aslından yüzde 25 indirim gerçekleştirilecek.

Borçlular, 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitli ödeme seçeneklerinden birini de tercih edebilecek. İlk taksit 1 Ekim’e kadar, kalan taksitler ise takip eden 2’şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Taksitle ödeme halinde, taksit sayısına göre borçlara katsayı uygulanacak. Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak.

350 BİN BROŞÜR

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7143 sayılı yeniden yapılandırma yasası çerçevesinde yaptığı çalışmaları da Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunda anlattı.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırılması için 250 bin adet, işletme kayıtlarının düzeltilmesi için 150 bin adet, matrah ve vergi artırımı için 150 bin adet, varlık barışı için de 350 bin broşür bastırıldı. Yasanın tanıtımı için 81 ilde bilgilendirme stantları açıldı.

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Yorumlar 1
  • Misafir 24 saniye önce
    kasa tamtakır
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