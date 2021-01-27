Maltepe'de yıkımı devam eden binadan düşen molozlar korkuya sebep oldu

AA

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Feyzullah Caddesi üzerinde yıkımına başlanan ve bir kısmı yıkılan bir binadan günlük çalışmanın tamamlanmasının ardından kopan moloz parçaları binanın bulunduğu arsa alanı içerisine düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri de sevk edildi. Çevre binalarda bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiyenin kontrolünün ardından polis ve zabıta ekipleri tarafından bina çevresine güvenlik şeridi çekildi.