Çalışanlar 4 şekilde emekliliklerini talep edebilirler. Bunlar normal emeklilik, kısmi emeklilik, engelli olarak ve malulen emeklilik. Bu 4 farklı emeklilik türünde farklı prim gün sayısı ve şartlar aranır. Kısmi ve normal emeklilikte, prim ödeme gününe göre emekli olunur. Engelli ve malulen emeklilik durumu ise biraz daha farklıdır. Malulen emeklilik en az prim sayısının istendiği emeklilik türüdür. Ancak 10 yıllık sigorta geçmişi istenir. Yani en az on yıl sigortalılık süresinin bulunması şartı aranır. Ayrıca sigortalının en az 1800 gün primi olmalıdır. Yani malulen emekli olabilmek için başvuru yaparken sigortalı çalışıyor, çalışmaya engel bir hastalığa yakanlanmış ve 10 yılda 1800 gün prim ödemesi yapmış olmanız gerekiyor. İşte malulen emeklilik başvuru süreci ile ilgili bilmeniz gerekenler...

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU

Malulen emekli olmak için hastaneden önce SGK'ya başvurmalısınız. Bu başvuru yazılı olarak yani bir dilekçe ile yapılmalıdır. Hangi hastanede muayene olacağınız SGK'nın sizi sevk etmesi ile belli olur. Raporlar Sağlık kurulu bulunan hastanelerden alınır. SGK size en yakın olanı seçer ve o hastaneden randevu olarak ilgili hastalıklarınız ile ilgili muayene olarak sağlık raporunuzu alırsınız. Eğer rapor sonucunda tüm vücut fonsiyon kaybı oranı yüzde 60 ya da üzeri ise 1800 gün üzeriden malulen emekli olabilirsiniz.

MALULEN EMEKLİ OLUNABİLECEK HASTALIKLAR

Malulen emekli olabilmek için SGK'nın istediği rapor oranı en az yüzde 60'dır. Aşağıdaki hastalıklar nedeniyle SGK'ya malulen emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

- Kanser

- Şeker hastalığı (Kişinin en az üç organı çalışamaz durumda olmalıdır)

- Kemik iliği nakli dışındaki organ nakilleri

- Kronik böbrek yetmezliği

- Tedavisi olmayan ağır elektrolit bozuklukları

- Otizm

- Alzheimer

- MS

- Demans

- Parkinson

- Sara

- KOAH

- Astım

- Sindirim sisteminde meydana gelen kanamalar

- Kaşeksi

- Ülseratif kolit

- Kronik pankreatit

- Sigortalının çalışmasına imkan vermeyen genetik hastalıklar

- Yardım olmadan yürüyemeyen kişiler

- Travma sonrasında meydana gelen stres ve obsesif-kompulsif bozukluklar

- Kardiyolojik hastalıklar

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