Sigortalı olarak bir işyerinde düzenli olarak çalışanlar, çalışmaya engel hastalıkları nedeniyle Vergi Dairesi'ne başvurarak engelli vergi muafiyeti talep edebilir. Yani engelli emekliliği, vergi indiriminden yararlanma durumuna göre belirlenmektedir. Vergi muafiyeti için de engelli sağlık raporuna sahip olmak gerekir.Bu rapor ile çalışanın iş görememezlik oranı belirlenir. Çalışan Sağlık Kurulu'ndan geçerek "tüm vücut fonsiyon kaybı oranı"nı öğrenir. Bu oran engelli olarak emekli olup olamayacağınızı belirler. Engelli olarak emekli olabilmek için tüm vücut fonsiyon kaybı oranınız en az yüzde 40 olması istenir. Alacağınız rapordaki orana göre doldurmuş olmanız gereken emeklilik prim gününüz de vardır. Yazımızdan engelli emeklilik oranlarına ve engelli emeklilik hesaplama tablosuna ulaşabilirsiniz.

ENGELLİ EMEKLİLİK HESAPLAMA

Engellilik durumunun sağlık kurulu raporuyla tespit edildikten sonra sigorta başlangıç tarihiniz ve ödenmiş prim gün sayınız önemlidir. Engelli olarak emeki olabilmek için en az yüzde 40 raporsa ihtiyacınız vardır. Yüzde 40 3. derece emeklilik demektir. 2. derecede bulunanlar yüzde 60, 1. derecede bulunanlar yüzde 80 rapora sahip olurlar ve emeklilik için gerekli prim sayıları da bu derecelere göre farklılık gösterir. 1. Derece yani %80 ve üzeri engeli bulunanlar 15 yıl ve 3600 gün prim sayısı ile emekliliği hak ederlerken, 2.derece bulunan %60 ve %79 arasında engeli bulunanlar 18 yıl 4000 gün prim ile emekliliği hak etmektedirler. 3. Derecede bulunanlar %40 ile %59 arasında engeli bulunanlar ise 20 yıl 4400 gün prim ile emekli olmaktadırlar. Aşağıdaki tablodan sigorta başlangıcınıza göre engelli emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz. Tabloda engelli oranları ve orana göre kaç yıllık sigortalı olmanız gerektiği bildirilir.

ENGELLİ EMEKLİLİK ORANLARI

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 1. DERECE(%80) 2. DERECE (%60-79) 3. DERECE (%40-59)

05.08.1991 ve öncesi 15 yıl-3600 gün 15 yıl-3600 gün 15 yıl-3600 gün

06.08.1991-05.08.1994 arası 15 yıl-3600 gün 15 yıl-8 ay-3680 gün 16 yıl-3760 gün

06.08.1994-05.08.1997 arası 15 yıl-3600 gün 16 yıl-4 ay-3760 gün 17 yıl-3920 gün

06.08.1997-05.08.2000 arası 15 yıl-3600 gün 17 yıl-3840 gün 18 yıl-4080 gün

06.08.2000-05.08.2003 arası 15 yıl-3600 gün 17 yıl-8 ay-3920 gün 19 yıl-4240 gün

05.08.2003-30.09.20008 arası 15 yıl-360 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün

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