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HaberlerGirişimcilikMalwation'a tohum yatırımı - haberler
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Zararlı yazılım analizi yapan girişime tohum yatırımı

Cube Incubation’da zararlı yazılım analizi ve geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren Malwation isimli girişim, 7 milyon değerleme ile tohum yatırımı aldığını duyurdu. Girişim, Sertaç Özinal ve Alesta Yatırım’dan alınan ilk tohum yatırımı ile pazar faaliyetlerini güçlendirmek ve global arenada adından söz ettirecek bir ürün geliştirmek üzere değerlendirmeyi hedefliyor

Malwation'a tohum yatırımı - haberler
HABERTURK.COM

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da zararlı yazılım analizi ve geliştirilmesi alanında yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışan Malwation isimli girişim, 7 milyon değerleme ile tohum yatırımı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Sertaç Özinal ve Alesta Yatırım’dan ilk tohum yatırımını alan girişim, pazar faaliyetlerini güçlendirmek ve global arenada adından söz ettirecek bir ürün geliştirmeyi hedefliyor.

Alınan yatırımı değerlendiren Malwation Kurucu Ortağı Kağan Işıldak, "Zararlı yazılım analiz platformlarında temel problem, bu sanal sistemlerin ve gözetleme araçlarının tespit edilebilir olmaları. Geliştirdiğimiz ve kullandığımız teknoloji sayesinde ajan kullanmadan, hypervisor seviyesinde izleme yaparak zararlı yazılımları çalışmaları gerektiği gibi izleyerek kullanıcıya FalsePositive oranı düşük bir rapor sunarak aksiyon sürecinde doğru adım atmalarını sağlıyoruz. Global anlamda Antivirüs ve EDR’ları test eden kurumlarla iletişim halindeyiz ve onların bu test süreçlerine de yakın zamanda dahil olacağız. Yapmış olduğumuz PoC’lerde ve iç testlerimizde gördüğümüz kadarıyla da ürettiğimiz zararlı yazılımlar ve uyguladığımız test yöntemleri, müşterinin alım kriterlerini ciddi anlamda etkileyecek durumda" dedi.

Malwation’ın halihazırda AIMA ve MSP olmak üzere 2 adet ürünü bulunuyor. Malwation AIMA’ kullanıcılara yeni nesil analiz teknolojisiyle otomatize ve interaktif şekilde gelişmiş zararlı yazılımlara karşı detaylı raporlar sunarak onların bu süreçte en doğru aksiyonları almalarına ve bu zararlı yazılımların getirdiği tehditleri detaylı olarak anlamalarına yardımcı oluyor.

MSP (Malware Simulation Platform) ile de kurumların siber güvenlik mimarilerinde büyük yatırım yaptıkları uç nokta güvenlik ürünlerinin (Antivirus, EDR) en sıkı koşullarda test edilebilmesi için dinamik olarak zararlı yazılım üretebilecekleri bir platform sunuluyor. MSP projesiyle otomatize şekilde zararlı yazılım üretiyor.

Kurumların senelik alımlarda EDR ve antivirüs gibi ürünlere ciddi yatırım yapmalarından yola çıkan şirket MSP ile kurumların en doğru yatırımı yapmalarına ve karşılaşabilecekleri olası saldırılara cevap verebilecek doğru donanımlara sahip olmasını hedefliyor.

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