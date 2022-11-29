Manavgat'ta şüpheliler polisle çatıştı: 1 zanlı öldü, 2 polis yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada bir şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.
POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTILAR
Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı.
1 ŞÜPHELİ ÖLDÜ, 2 POLİS YARALANDI
Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. AA'nın haberine göre; çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı. Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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