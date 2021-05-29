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Manchester City - Chelsea (Şampiyonlar Ligi finali)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, bu akşam iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak. TSİ 22:00'de başlayacak mücadele Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda yapılacak. Manchester City, tarihinde ilk kez dev kupayı kazanmak istiyor. Chelsea ise 2. kez kupayı müzesine götürmenin peşinde

Manchester City - Chelsea (Şampiyonlar Ligi finali)
AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, bu akşam Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.

MANCHESTER CITY, CHELSEA'YE KARŞI FİNAL MAÇI KAYBETMEDİ

İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.

Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.

DEVLER LİGİ'NDE 3. İNGİLİZ FİNALİ

2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya),2003'teki Milan-Juventus (İtalya),2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere),2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya),2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya),2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

CITY İLK KUPASINI HEDEFLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşılaşacak Manchester City, final yoluna kadar yenilgi yüzü görmedi. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım süreci, çalkantılı başladı.

UEFA'nın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası vermesiyle İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu, tehlikeye girmişti.

CAS SAYESİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI

Manchester City'nin söz konusu karara yaptığı itirazın ardından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS),geçen yıl temmuz ayında iki yıllık men cezasını kaldırdı ve para cezasını da 10 milyon avroya indirdi. İngiltere temsilcisi, bu sayede Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını tekrar elde etti.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 11'inden galip ayrılırken, sadece 1 karşılaşmada beraberlik yaşadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü.

UEFA'nın güncel sıralamasında üçüncü sırada yer alan Manchester City, C Grubu'nda Portekiz'in Porto, Yunanistan'ın Olympiakos ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puan kaybeden Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 16 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla eşleşen Manchester City, evinde ve deplasmanda rakibini 2-0'lık skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu turda diğer Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşılaşan City, rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.

TARİHİNDE İLK KEZ FİNALE ÇIKTI

Manchester City'nin yarı finaldeki rakibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı oldu. Parc des Princes Stadı'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, evinde ise 2-0'lık galibiyete ulaşarak tarihinde ilk kez turnuvada finale yükseldi.

EN GOLCÜ OYUNCULAR MAHREZ VE TORRES

Bu sezon birçok karşılaşmaya taktiksel olarak forvetsiz çıkan Manchester City'nin en golcü oyuncuları, Cezayirli Riyad Mahrez ve İspanyol Ferran Torres oldu.

Mahrez ve Torres, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırırken, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve İlkay Gündoğan 3'er, Sergio Agüero ve Gabriel Jesus 2'şer golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

51 YIL SONRA AVRUPA'DA 2. FİNAL

İngiltere Premier Lig'de 5'i son 10 sezonda olmak üzere 7 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Chelsea karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Daha önce sadece bir kez 1969-70 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldıran İngiltere ekibi, finalde Chelsea'yi elemesi halinde 51 yıl sonra Avrupa'da ikinci kupasına ulaşacak.

FİNAL YOLU

Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçlar
C GrubuManchester City-Porto3-1, 0-0
C GrubuManchester City-Olympiakos3-0, 1-0
C GrubuManchester City-Olympique Marsilya3-0, 3-0
Son 16Manchester City-Borussia Mönchengladbach2-0, 2-0
Çeyrek finalManchester City-Borussia Dortmund2-1, 2-1
Yarı finalManchester City-PSG2-1, 2-0

KADROSU

Manchester City'nin Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No.AdıOG
13Zack Steffen10
31Ederson110
33Scott Carson00

Savunma:

No.AdıOG
2Kyle Walker100
3Ruben Dias100
5John Stones100
6Nathan Ake20
11Oleksandr Zinchenko80
14Aymeric Laporte40
22Benjamin Mendy10
27Joao Cancelo91

Orta saha:

No.AdıOG
8İlkay Gündoğan113
16Rodri100
17Kevin De Bruyne73
20Bernardo Silva121
21Ferran Torres64
25Fernandinho60
26Riyad Mahrez114

Forvet:

No.AdıOG
7Raheem Sterling101
9Gabriel Jesus62
10Sergio Agüero62

Not: O (Oynadığı maç),G (Attığı gol sayısı)

CHELSEA İKİNCİ ZAFERİN PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 29 Mayıs Cumartesi günü Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, final yolunda yalnızca bir mağlubiyet yaşadı. İngiltere temsilcisi Chelsea, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Fransa'nın Rennes ve Rusya'nın Krasnodar takımlarıyla mücadele etti.

Grup aşamasında Sevilla ve Krasnodar ile birer maçta berabere kalan Chelsea, diğer tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Londra ekibi, gruptan 14 puanla lider olarak çıktı.

Son 16 turunda İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla eşleşen Chelsea, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalin ilk ayağında Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 mağlup eden Chelsea, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen yarı finalde yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibini rövanşta 2-0 yenen mavi-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

2012'DEKİ ZAFERİ TEKRARLAMAK İSTİYOR

Londra temsilcisi, Devler Ligi'nde daha önce 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında final oynadı.

2008 yılındaki finalde Manchester United'a penaltılarda (6-5) kaybeden Chelsea, 2012'de ise Bayern Münih'e karşı penaltılarda (4-3) kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşadı.

Mavi beyazlı ekip, bu sezon da aynı başarıyı Premier Lig'deki zirve yarışında boyun eğdiği Manchester City'ye karşı tekrarlamak istiyor.

GIROUD VE WERNER'DEN 10 GOL

Chelsea'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Olivier Giroud. 34 yaşındaki Fransız forvet, forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Alman hücum oyuncusu Timo Werner 4 golle skor yüküne katkıda bulunurken, Hakim Ziyech, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic 2'şer, Emerson, Ben Chilwell, Jorginho ve Tammy Abraham da birer gol attı.

Chelsea, Bayern Münih (27) ve Manchester City'nin (25) ardından sezonun en golcü üçüncü takımı oldu.

Kupa 1'de bu sezonki tüm maçlarda oynayan Fransız orta saha N'Golo Kante de takımın en istikrarlı ismi olarak kayıtlara geçti.

TUCHEL İLK AVRUPA KUPASININ PEŞİNDE

Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarpıyor.

Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.

FİNAL YOLU

Mavi beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçlar
E GrubuChelsea-Sevilla0-0, 4-0
E GrubuChelsea-Krasnodar4-0, 1-1
E GrubuChelsea-Rennes3-0, 2-1
Son 16Chelsea-Atletico Madrid1-0, 2-0
Çeyrek finalChelsea-Porto2-0, 0-1
Yarı finalChelsea-Real Madrid1-1, 2-0

KADROSU

Chelsea'nin Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

NoAdıOG
1Kepa10
13Willy Caballero00
16Edouard Mendy110

Savunma:

NoAdıOG
2Antonio Rüdiger100
3Marcos Alonso20
4Andreas Christensen60
6Thiago Silva70
15Kurt Zouma50
21Ben Chilwell91
24Reece James90
28Cesar Azpilicueta100
33Emerson61

Orta saha:

NoAdıOG
5Jorginho111
7N'Golo Kante120
10Christian Pulisic92
17Mateo Kovacic90
19Mason Mount102
20Callum Hudson-Odoi72
22Hakim Ziyech102
23Billy Gilmour20
47Henry Lawrence00
55Faustino Anjorin10

Forvet:

NoAdıOG
9Tammy Abraham51
11Timo Werner114
18Olivier Giroud86
29Kai Havertz110

Not: O (Oynadığı maç),G (Attığı gol sayısı)

1.8 MİLYAR EURO'LUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşacak İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea'nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon euro'nun üzerinde.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar euro, Chelsea'de ise 779,8 milyon euro oldu.

Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon euro'luk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon euro'luk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon euro.

CHELSEA'NİN EN PAHALI OYUNCULAR HAVERTZ İLE WERNER

Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon euroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.

Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon euroluk değere sahip.

OYUNCULARIN PİYASA DEĞERLERİ

Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

OyuncuDeğeri (euro)
Kevin De Bruyne100 milyon
Raheem Sterling100 milyon
Bernardo Silva70 milyon
Ruben Dias70 milyon
Rodri70 milyon
Phil Foden70 milyon
Gabriel Jesus60 milyon
Ederson56 milyon
Aymeric Laporte50 milyon
Joao Cancelo50 milyon
Ferran Torres50 milyon
Riyad Mahrez42 milyon
İlkay Gündoğan40 milyon
Kyle Walker35 milyon
Nathan Ake35 milyon
John Stones30 milyon
Sergio Agüero25 milyon
Benjamin Mendy22 milyon
Oleksandr Zinchenko20 milyon
Eric Garcia20 milyon
Zack Steffen6 milyon
Philippe Sandler3 milyon
Fernandinho2,5 milyon
Scott Carson500 bin
Toplam1,03 milyar

Chelsea'deki futbolcuların piyasa değerleri ise şöyle:

OyuncuDeğeri (euro)
Kai Havertz70 milyon
Timo Werner65 milyon
Mason Mount60 milyon
N'Golo Kante55 milyon
Christian Pulisic50 milyon
Ben Chilwell50 milyon
Mateo Kovacic45 milyon
Jorginho45 milyon
Hakim Ziyech40 milyon
Tammy Abraham40 milyon
Reece James40 milyon
Callum Hudson-Odoi35 milyon
Kurt Zouma32 milyon
Andreas Christensen28 milyon
Antonio Rüdiger25 milyon
Edouard Mendy25 milyon
Cesar Azpilicueta17 milyon
Emerson15 milyon
Marcos Alonso13 milyon
Kepa13 milyon
Billy Gilmour7 milyon
Olivier Giroud5 milyon
Thiago Silva3,5 milyon
Charly Musonda Jr.1 milyon
Willy Caballero300 bin
Toplam779,80 milyon
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