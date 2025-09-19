Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City evinde Napoli'yi devirdi: İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        Manchester City evinde Napoli'yi devirdi: İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester City ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Manchester City oldu. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Giriş: 19.09.2025 - 00:45 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:45
        Manchester City evinde Napoli'yi devirdi!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

        Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk hafta mücadelesi, 6 maçla tamamlandı.

        İspanya ekibi Barcelona, St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada İngiltere'nin Newcastle United takımına konuk oldu.

        İlk yarısı golsüz biten maçta, Barcelona 58. dakikada Marcus Rashford'un kafa golüyle öne geçti.

        Maçın 67. dakikasında Rasford'un uzaktan düzgün vuruşuyla 1 gol daha bulan konuk ekip, skoru 2-0 yaptı.

        Ev sahibi ekip, 90. dakikada Anthony Gordon ile gol bulsa da Barcelona maçı 2-1 kazandı.

        MANCHESTER CITY, NAPOLI'Yİ 2 GOLLE GEÇTİ!

        Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada İtalya ekibi Napoli, 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

        Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan İngiltere temsilcisi Manchester City, 56. dakikada Erling Haaland ile öne geçti.

        Maçın 65. dakikasında Jeremy Doku'nun golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

        Ligde bugün alınan sonuçlar şöyle:

        Club Brugge (Belçika)-Monaco (Fransa): 4-1

        Kopenhag (Danimarka)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

        Eintracht Frankfurt (Almanya)-Galatasaray (Türkiye): 5-1

        Manchester City (İngiltere)-Napoli (İtalya): 2-0

        Newcastle United (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 1-2

        Sporting Lizbon (Portekiz)-Kairat (Kazakistan): 4-1

