Manchester United: 0 - West Ham United: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasında Manchester United, evinde West Ham United'a 2-0 mağlup oldu. Tomas Soucek ve Jarrod Bowen'ın gollerine engel olamayan Manchester United, haftayı 39 puanla tamamladı. Kırmızı Şeytanlılar'ın kalesini Altay Bayındır korudu. West Ham United ise puanını 40'a çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasında Manchester United, evinde West Ham United'ı ağırladı. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla West Ham United oldu.
Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Tomas Soucek ve 57. dakikada Jarrod Bowen attı.
Manchester United'da kaleyi Altay Bayındır korudu.
Bu sonucun ardından Manchester United, 39 puanda kaldı. West Ham United, 40 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. West Ham United, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.