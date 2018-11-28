UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United ile Young Boys karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United, 90+1'de Romelu Lukaku'nun asisti ve Marouane Fellaini ile hayat buldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 27, 2018

Manchester United, bu sonuçla 10 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Young Boys ise 1 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi şansını da kaybetti.

Manchester United, liderlik için bir sonraki maçta Valencia'ya konuk olacak. Young Boys ise Juventus'u ağırlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ