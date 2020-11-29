Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında Southampton'a konuk oldu. Ev sahibi ekip 23. dakikada Jan Bednarek'in golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelede dakikalar 33'ü gösterdiğinde ilk golün hazırlayıcısı olan James Ward-Prowse bu kez kendisi sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakikada başka gol olmadı.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Kaleci David de Gea yerini Dean Henderson'a bırakırken Edinson Cavani de Mason Greenwood'un yerine oyuna girdi.

Manchester United 59. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Portekizli futbolcu bu sezon 10. golünü attı.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Cavani skoru eşitleyen golü kaydetti.

Mücadelede son dakikalar oynanırken Uruguaylı yıldız bir kez daha sahne aldı ve Manchester United'a galibiyeti getirdi. Bu sonucun ardından Manchester United puanını 16'ta yükseltirken Southampton 17 puanda kaldı.