Başpehlivan ile 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),(DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Başpehlivan Menderes Saltık'ın (31) da aralarında olduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İzmirAnkara kara yolu Yedi Eylül Parkı kavşağında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Menderes Saltık'ın kullandığı 45 HD 0606 plakalı otomobil, İzmir yönüne dönüş için manevra yapan Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Menderes Saltık ile Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30) araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılardan Saltık ve Çetin, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Dinçtürk ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan yaralılardan, 8 Ekim'de memleketi Turgutlu'da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa ulaşan ve bekar olduğu öğrenilen Menderes Saltık, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tugay Dinçtürk ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aort diseksiyonu bulunan Saltık ile kaburgalarında kırıklar olan ve beyin travması geçirdiği belirlenen Dinçtürk'ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hayati tehlikesi olmayan Çetin'in de hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Sevinç, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İkisinin durumu kritik olan yaralılardan gelecek iyi haber beklenirken, kaza anının bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Saltık'ın kullandığı otomobilin dönüş için manevra yapan TIR'a arkadan çarpması ve ardından polis ekibinin olay yerine gelmesi yer alıyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-11-10 13:11:25



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