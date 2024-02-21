Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 7 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir TIR'ın kasasında yapılan aramada 7 milyon 140 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, İ.Ö.'nün (48) TIR'la uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Hareket geçen ekipler, TIR'ı Turgutlu ilçesinde durdurdu. TIR'ın kasasında yapılan aramada 7 milyon 140 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü İ.Ö. ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da 7 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir TIR'ın kasasında yapılan aramada 7 milyon 140 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, İ.Ö.'nün (48) TIR'la uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Hareket geçen ekipler, TIR'ı Turgutlu ilçesinde durdurdu. TIR'ın kasasında yapılan aramada 7 milyon 140 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü İ.Ö. ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Salihli'de iki hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Salihli'de iki hırsızlık şüphelisi yakalandı
        İlçe Seçim Kurulu karar verdi: CHP, Saruhanlı'da seçime giremeyecek
        İlçe Seçim Kurulu karar verdi: CHP, Saruhanlı'da seçime giremeyecek
        Manisa BŞB'de Hakan Demir milli kafilede
        Manisa BŞB'de Hakan Demir milli kafilede
        Akhisarspor'da Semih'e centilmenlik ödülü
        Akhisarspor'da Semih'e centilmenlik ödülü
        Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi
        Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi
        Manisa'da "Prostatlı Hayat Merkezi" törenle açıldı
        Manisa'da "Prostatlı Hayat Merkezi" törenle açıldı