Manisa'da "Prostatlı Hayat Merkezi" törenle açıldı

Rektör Kibar, servisin oluşturulmasında verdiği destek dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de açılışını yaptıkları sağlık merkezinin, hastalara şifa olmasını diledi.

Vali Enver Ünlü, sağlık alanında yapılan her yatırımın toplum refahına katkıda bulunduğunu kaydetti. Prostat kanserinde erken teşhisin önemini hatırlatan Ünlü, bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

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