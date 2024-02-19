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        Paralimpik milli yüzücünün yaşadığı bölge için heyelan korkusu

        MANİSA'nınŞehzadeler ilçesi İshakçelebi ve Kocatepe mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm projesi inşaatlarının hemen üst tarafındaki bölgede ekim ayında meydana gelen heyelanda, duvarları çatlayan 5 evin tahliye edildiği bölgede tedirginlik sürüyor. Toprak kaymasının devam ettiği belirten bölgede yaşayanlardan Paralimpik Milli Yüzücü Mehmet İlerü, "Olası bir yağışta evimiz yıkılabilir. Her gün bu korku ile uyumak ya da uyanmak istemiyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi. Şehzadeler ilçesinde belediyenin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle sürdürdüğü birinci etap kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı inşaat temellerinin hemen üstündeki Kocatepe ve İshakçelebi mahallelerinde heyelan meydana geldi. Geçen ekim ayında yarıkların oluştuğu 2013 Sokak'taki 5 ev hasar gördü. 5 evde yaşayan aileler, tahliye edildi. Heyelanın kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki inşaatın temelinden kaynaklı olmasından dolayı Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik'in girişimiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yapılan görüşmelerin ardından evleri tahliye edilen aileler, projeye dahil edildi. 5 ev ise kontrollü olarak yıkıldı. Mahallede önlem alan belediye yetkilileri, heyelan ve göçüklerin oluştuğu ev ve sokakların önüne, 'Toprak kayması sebebiyle yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır' yazılı levhalar yerleştirdi. BÖLGEDE YAŞAYANLAR ENDİŞELİ Toprak kaymasının devam ettiği ve yarıkların genişlediği bölgede, halkın tedirginliği sürüyor. Toprak kaymasının olduğu sokakta ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Paralimpik Milli Yüzücü Mehmet İlerü, yetkililere çağrıda bulundu. İlerü, "Burada 2 yıldır heyelan korkusuyla yaşamaktayız. Komşularımızdan 5'inin evi yıkıldı. Heyelandan dolayı evleri tahliye edildi. Biz de heyelan bölgesindeyiz. Açıkçası, 'Bizler de onlar gibi mi olacağız' diye tedirginiz. Toprak kayması devam ediyor. Bölgede ulaşımımız dahi güçlükle yapılıyor, temel belediyeciliğin hizmetlerinden hiçbirini alamıyoruz. Heyelan korkusuyla yaşamaktayız. Sonumuzun Erzincan İliç gibi olmasını istemiyoruz. Kayıplar yaşanmasın ve bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Evimize 3 metrelik bir yer kaldı. Olası bir yağışta, toprak kayıp evimiz yıkılabilir. Her gün bu korku ile uyumak ya da uyanmak istemiyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu. 'JEOTEKNİK UZMANLARI, HEYELANIN YÜZEYSEL OLDUĞUNU BELİRTTİ' Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ise heyelandan etkilenen 5 evi, birinci etaba dahil ettiklerini belirtip, "Meydana gelen heyelan sonrası TOKİ tarafından görevlendirilen jeoteknik uzmanları bölgede geniş çaplı çalışma yaptı. Jeoteknik uzmanlarımızın yönlendirmesiyle etkilenen bölge içi gerekli önlemler alındı. Bölgede istinat duvarları çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan; jeoteknik uzmanları, heyelanın yüzeysel olduğunu diğer evlerin etkilenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bu nedenle bölgedeki diğer evlere ilişkin bir çalışmamız yok" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:31 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:35
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        Paralimpik milli yüzücünün yaşadığı bölge için heyelan korkusu
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        MANİSA'nınŞehzadeler ilçesi İshakçelebi ve Kocatepe mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm projesi inşaatlarının hemen üst tarafındaki bölgede ekim ayında meydana gelen heyelanda, duvarları çatlayan 5 evin tahliye edildiği bölgede tedirginlik sürüyor. Toprak kaymasının devam ettiği belirten bölgede yaşayanlardan Paralimpik Milli Yüzücü Mehmet İlerü, "Olası bir yağışta evimiz yıkılabilir. Her gün bu korku ile uyumak ya da uyanmak istemiyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi. Şehzadeler ilçesinde belediyenin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle sürdürdüğü birinci etap kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı inşaat temellerinin hemen üstündeki Kocatepe ve İshakçelebi mahallelerinde heyelan meydana geldi. Geçen ekim ayında yarıkların oluştuğu 2013 Sokak'taki 5 ev hasar gördü. 5 evde yaşayan aileler, tahliye edildi. Heyelanın kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki inşaatın temelinden kaynaklı olmasından dolayı Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik'in girişimiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yapılan görüşmelerin ardından evleri tahliye edilen aileler, projeye dahil edildi. 5 ev ise kontrollü olarak yıkıldı. Mahallede önlem alan belediye yetkilileri, heyelan ve göçüklerin oluştuğu ev ve sokakların önüne, 'Toprak kayması sebebiyle yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır' yazılı levhalar yerleştirdi. BÖLGEDE YAŞAYANLAR ENDİŞELİ Toprak kaymasının devam ettiği ve yarıkların genişlediği bölgede, halkın tedirginliği sürüyor. Toprak kaymasının olduğu sokakta ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Paralimpik Milli Yüzücü Mehmet İlerü, yetkililere çağrıda bulundu. İlerü, “Burada 2 yıldır heyelan korkusuyla yaşamaktayız. Komşularımızdan 5'inin evi yıkıldı. Heyelandan dolayı evleri tahliye edildi. Biz de heyelan bölgesindeyiz. Açıkçası, 'Bizler de onlar gibi mi olacağız' diye tedirginiz. Toprak kayması devam ediyor. Bölgede ulaşımımız dahi güçlükle yapılıyor, temel belediyeciliğin hizmetlerinden hiçbirini alamıyoruz. Heyelan korkusuyla yaşamaktayız. Sonumuzun Erzincan İliç gibi olmasını istemiyoruz. Kayıplar yaşanmasın ve bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Evimize 3 metrelik bir yer kaldı. Olası bir yağışta, toprak kayıp evimiz yıkılabilir. Her gün bu korku ile uyumak ya da uyanmak istemiyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu. 'JEOTEKNİK UZMANLARI, HEYELANIN YÜZEYSEL OLDUĞUNU BELİRTTİ' Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ise heyelandan etkilenen 5 evi, birinci etaba dahil ettiklerini belirtip, "Meydana gelen heyelan sonrası TOKİ tarafından görevlendirilen jeoteknik uzmanları bölgede geniş çaplı çalışma yaptı. Jeoteknik uzmanlarımızın yönlendirmesiyle etkilenen bölge içi gerekli önlemler alındı. Bölgede istinat duvarları çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan; jeoteknik uzmanları, heyelanın yüzeysel olduğunu diğer evlerin etkilenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bu nedenle bölgedeki diğer evlere ilişkin bir çalışmamız yok" diye konuştu.

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