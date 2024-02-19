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        Akhisarspor nihayet güldü

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybederek amatöre düşme hattına gerileyen Akhisarspor, Silivrispor deplasmanında kara bulutları dağıttı. Play-Off barajındaki rakibini İstanbul'da ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip kendine geldi. Akhisarspor bu galibiyetle 14 puana ulaşarak maç eksiğiyle düşme hattından kurtulamasa da rakiplerine kolay pes etmeyeceğinin mesajını verdi. Akhisarlı genç futbolcular haftalar sonra gelen galibiyeti Silivri'de kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:46
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        Akhisarspor nihayet güldü
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybederek amatöre düşme hattına gerileyen Akhisarspor, Silivrispor deplasmanında kara bulutları dağıttı. Play-Off barajındaki rakibini İstanbul'da ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip kendine geldi. Akhisarspor bu galibiyetle 14 puana ulaşarak maç eksiğiyle düşme hattından kurtulamasa da rakiplerine kolay pes etmeyeceğinin mesajını verdi. Akhisarlı genç futbolcular haftalar sonra gelen galibiyeti Silivri'de kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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