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        Somaspor çıkış peşinde

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında sadece 1 puan alıp Play-Off potasına giremeyen Somaspor yarın sahasında Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, kötü gidişata son vermek için ellerinden gelen mücadeleyi artaya koyacaklarnı söyledi. Basatemür, "Play-Off yolunda artık kayıp yaşamak istemiyoruz. Kastamonuspor'u yenip bir an önce tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:56
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        Somaspor çıkış peşinde
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında sadece 1 puan alıp Play-Off potasına giremeyen Somaspor yarın sahasında Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, kötü gidişata son vermek için ellerinden gelen mücadeleyi artaya koyacaklarnı söyledi. Basatemür, "Play-Off yolunda artık kayıp yaşamak istemiyoruz. Kastamonuspor'u yenip bir an önce tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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