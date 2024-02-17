Somaspor çıkış peşinde

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında sadece 1 puan alıp Play-Off potasına giremeyen Somaspor yarın sahasında Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, kötü gidişata son vermek için ellerinden gelen mücadeleyi artaya koyacaklarnı söyledi. Basatemür, "Play-Off yolunda artık kayıp yaşamak istemiyoruz. Kastamonuspor'u yenip bir an önce tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.

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