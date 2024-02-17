Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK 1 puana üzüldü

        1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 1 puana sevinmedi. Maçın 14'üncü dakikasında Mary ile penaltı atışından yararlanamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Dalcı, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Zorlu bir deplasmanda takımının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Dalcı, "Oyuncularımın vermiş olduğu reaksiyon beni çok memnun etti. Burada kazanabilirdik. Ancak ne olursa olsun İzmir'den puan almak da çok önemliydi" dedi. Gürsel Aksel Stadı'nın zeminine övgüler yağdıran Mustafa Dalcı, "Günümüzde Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, Gürsel Aksel Stadı herkese örnek olsun. bu sahada bize bu sağlıklı ortamı oluşturan, bu muhteşem zemini hazırlayan tüm ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum. Futbol güzel sahada daha iyi oynanıyor. Dolayısıyla burada gerek yönetimi gerek bu sahalara bakan arkadaşları yürekten tebrik ediyorum. Demek ki istenince yapılabiliyormuş" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK 1 puana üzüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 1 puana sevinmedi. Maçın 14'üncü dakikasında Mary ile penaltı atışından yararlanamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Dalcı, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Zorlu bir deplasmanda takımının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Dalcı, "Oyuncularımın vermiş olduğu reaksiyon beni çok memnun etti. Burada kazanabilirdik. Ancak ne olursa olsun İzmir'den puan almak da çok önemliydi" dedi. Gürsel Aksel Stadı'nın zeminine övgüler yağdıran Mustafa Dalcı, "Günümüzde Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, Gürsel Aksel Stadı herkese örnek olsun. bu sahada bize bu sağlıklı ortamı oluşturan, bu muhteşem zemini hazırlayan tüm ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum. Futbol güzel sahada daha iyi oynanıyor. Dolayısıyla burada gerek yönetimi gerek bu sahalara bakan arkadaşları yürekten tebrik ediyorum. Demek ki istenince yapılabiliyormuş" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Somaspor çıkış peşinde
        Somaspor çıkış peşinde
        TÜBİTAK Başkanı Mandal: Bu tamamen bir bilim misyonu
        TÜBİTAK Başkanı Mandal: Bu tamamen bir bilim misyonu
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Manisa'da öğrenci ve akademisyenlerle buluştu:
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Manisa'da öğrenci ve akademisyenlerle buluştu:
        İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, görevinden istifa etti
        İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, görevinden istifa etti
        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı