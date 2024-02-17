Manisa FK 1 puana üzüldü 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 1 puana sevinmedi. Maçın 14'üncü dakikasında Mary ile penaltı atışından yararlanamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Dalcı, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Zorlu bir deplasmanda takımının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Dalcı, "Oyuncularımın vermiş olduğu reaksiyon beni çok memnun etti. Burada kazanabilirdik. Ancak ne olursa olsun İzmir'den puan almak da çok önemliydi" dedi. Gürsel Aksel Stadı'nın zeminine övgüler yağdıran Mustafa Dalcı, "Günümüzde Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, Gürsel Aksel Stadı herkese örnek olsun. bu sahada bize bu sağlıklı ortamı oluşturan, bu muhteşem zemini hazırlayan tüm ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum. Futbol güzel sahada daha iyi oynanıyor. Dolayısıyla burada gerek yönetimi gerek bu sahalara bakan arkadaşları yürekten tebrik ediyorum. Demek ki istenince yapılabiliyormuş" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:28 facebook

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